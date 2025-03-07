Цими днями в чемпіонаті України 2024-2025 тривають матчі 20 туру УПЛ. На п'ятницю була винесена гра у Києві, де місцевий Лівий Берег приймав Верес, повідомляє 24 Канал.

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Неймовірний парашут

Обидва клуби не мають серйозних турнірних задач, проте набрали непогану ходу. Рівненці виграли обидва матчі у 2025 році, тоді як Лівий Берег мав три перемоги та поразку від Шахтаря в останніх чотирьох іграх.

Фаворитом зустрічі вважався Верес, але підопічним Первака вдалось переграти "червоно-чорних" завдяки прекрасній реалізації. Кияни перетворили два удари в площину воріт на два голи.

Спочатку у першому таймі Вовченко допоміг "лелекам", зрізавши м'яч у власні ворота. А після перерви крутим м'ячем відзначився новачок Лівого Берега Шастал. Хавбек точно пробив з центру поля, спіймавши воротаря Вереса на виході.

Відео голу Шастала – з 06:22:

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Таким чином, столична команда здобуває четверту перемогу в останніх п'яти зустрічах. Це дозволяє Лівому Берегу піднятися на 10 місце та відірватися від зони перехідних зустрічей на чотири бали.