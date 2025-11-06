Уже и так ниже плинтуса, – Маркевич оценил шансы Динамо переиграть Зрински в Лиге конференций

В четверг, 6 ноября, киевское Динамо проведет матч 3-го тура основного раунда Лиги конференций-2025/2026. Соперником киевлян будет боснийский Зрински

Легендарный тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно матча Динамо – Зрински. По словам Мирона Богдановича, киевскому клубу уже некуда отступать после двух поражений в первых турах, передает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

Какой прогноз на матч Динамо – Зрински дал Маркевич?

Бывший тренер львовских Карпат верит, что киевляне выиграют с разницей в два мяча. Если Динамо не выиграет у Зрински, то по мнению Маркевича, уже не будет дальше о чем говорить.

Ясно, что фаворит – Динамо. Я даже не знаю, что то за команда такая Зрински... Надо выигрывать в таких поединках и у таких оппонентов. О чем тут говорить. Если уж такие команды не побеждать, то я не знаю... Надо набирать очки, потому что мы уже и так ниже плинтуса... Футболисты Динамо должны понимать, что такие команды нужно побеждать. Ясно, что не нужно пренебрежительно к соперникам относиться, но надо выйти и выиграть!

– заявил Маркевич.

Интересно, что весь состав Зрински дешевле, чем стоимость полузащитников киевлян – Николая Шапаренко (11 миллионов евро) или Владимира Бражка (12 миллионов евро). На портале Transfermarkt боснийский клуб оценен лишь в 9 миллионов евро.

Как Динамо выступает в Лиге конференций?