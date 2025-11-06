Вже й так нижче плінтуса, – Маркевич оцінив шанси Динамо переграти Зрінськи у Лізі конференцій
- Мирон Маркевич вважає, що Динамо має виграти у Зрінськи з різницею у два м'ячі, адже клубу потрібно набирати очки після попередніх поразок.
- Склад Зрінськи дешевший за вартість півзахисників Динамо, таких як Микола Шапаренко чи Володимир Бражко.
У четвер, 6 листопада, київське Динамо проведе матч 3-го туру основного раунду Ліги конференцій-2025/2026. Суперником киян буде боснійський Зрінськи
Легендарний тренер Мирон Маркевич висловив свою думку щодо матчу Динамо – Зрінськи. За словами Мирона Богдановича, київському клубу вже нікуди відступати після двох поразок у перших турах, передає 24 Канал із посиланням на Український футбол.
Який прогноз на матч Динамо – Зрінськи дав Маркевич?
Колишній тренер львівських Карпат вірить, що кияни виграють із різницею у два м'ячі. Якщо Динамо не виграє у Зрінськи, то на думку Маркевича, вже не буде далі про що говорити.
Ясно, що фаворит – Динамо. Я навіть не знаю, що то за команда така Зрінськи… Треба вигравати в таких поєдинках і в таких опонентів. Про що тут говорити. Якщо вже такі команди не перемагати, то я не знаю… Треба набирати очки, бо ми вже й так нижче плінтуса… Футболісти Динамо повинні розуміти, що такі команди потрібно перемагати. Ясно, що не потрібно зверхньо до суперників ставитися, але треба вийти та виграти!
– заявив Маркевич.
Цікаво, що увесь склад Зрінськи дешевший, аніж вартість півзахисників киян – Миколи Шапаренка (11 мільйонів євро) чи Володимира Бражка (12 мільйонів євро). На порталі Transfermarkt боснійський клуб оцінений лише у 9 мільйонів євро.
Як Динамо виступає у Лізі конференцій?
Команда Олександра Шовковського стартувала в основному раунді Ліги конференцій із поразки від англійського Крістал Пелес 0:2.
Багато уболівальників киян сподівались, що у другому туру їх команда набере перші бали, але нищівно поступились турецькому Самсунспору 0:3.
Після двох турів київський клуб із нулем йде на 34-му місці загальної турнірної таблиці ЛК-2025/2026 серед 36-ти учасників основного раунду.