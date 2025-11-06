Вже й так нижче плінтуса, – Маркевич оцінив шанси Динамо переграти Зрінськи у Лізі конференцій

У четвер, 6 листопада, київське Динамо проведе матч 3-го туру основного раунду Ліги конференцій-2025/2026. Суперником киян буде боснійський Зрінськи

Легендарний тренер Мирон Маркевич висловив свою думку щодо матчу Динамо – Зрінськи. За словами Мирона Богдановича, київському клубу вже нікуди відступати після двох поразок у перших турах, передає 24 Канал із посиланням на Український футбол.

Який прогноз на матч Динамо – Зрінськи дав Маркевич?

Колишній тренер львівських Карпат вірить, що кияни виграють із різницею у два м'ячі. Якщо Динамо не виграє у Зрінськи, то на думку Маркевича, вже не буде далі про що говорити.

Ясно, що фаворит – Динамо. Я навіть не знаю, що то за команда така Зрінськи… Треба вигравати в таких поєдинках і в таких опонентів. Про що тут говорити. Якщо вже такі команди не перемагати, то я не знаю… Треба набирати очки, бо ми вже й так нижче плінтуса… Футболісти Динамо повинні розуміти, що такі команди потрібно перемагати. Ясно, що не потрібно зверхньо до суперників ставитися, але треба вийти та виграти!

– заявив Маркевич.

Цікаво, що увесь склад Зрінськи дешевший, аніж вартість півзахисників киян – Миколи Шапаренка (11 мільйонів євро) чи Володимира Бражка (12 мільйонів євро). На порталі Transfermarkt боснійський клуб оцінений лише у 9 мільйонів євро.

Як Динамо виступає у Лізі конференцій?