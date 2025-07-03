Приспущенный флаг и цветы на стадионе: фаны Ливерпуля чтят память погибшего Диогу Жоты

Португальский форвард Ливерпуля Диогу Жота трагически погиб в результате ДТП. Звездному футболисту навеки 28 лет.

Смерть звезды Ливерпуля шокировала болельщиков Ливерпуля. Они не могут поверить в гибель своего кумира, пишет 24 Канал.

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Как в Ливерпуле почтили память Диогу Жоты

Болельщики "мерсисайдцев" устроили мемориал на стадионе "Энфилд" в честь португальского футболиста. С амого утра они несут на домашнюю арену "красных" цветы, венки и символику любимого клуба. К акции присоединились также фаны других английских клубов.

В память Диогу Жоты на "Энфилде" был приспущен флаг Ливерпуля.

Болельщики возлагают цветы в память погибшего Жоты / Getty Images

Напомним, что трагедия случилась в ночь со 2 на 3 июля в Испании. Автомобиль Диогу Жоты вылетел с трассы из-за пробитого колеса. Футболист Ливерпуля и его брат Андре Силва заживо сгорели в машине.

Неделю назад Диогу Жота женился. У него остались жена и трое детей.