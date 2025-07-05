Лунин заплакал на тренировке Реала: футболист узнал трагические новости

В футбольном сообществе почтят память футболиста Диогу Жоты и Андре Силвы. Футболист Ливерпуля вместе со своим братом погиб 3 июля, попав в ужасную аварию в Испании.

Реал на тренировке накануне матча против Боруссии Дортмунд в 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 провел минуту молчания. Андрей Лунин узнав о трагедии не сдержал слез, сообщает 24 канал.

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Реакция Лунина на смерть Жоты

"Королевский клуб" организовал минуту молчания в память погибших Диогу Жоты и Андре Силвы. Все игроки мадридцев стали в круг, чтобы почтить футболиста Ливерпуля и его брата.

На одном из кадров можно увидеть реакцию Андрея Лунина, который узнал об ужасной трагедии. Украинский голкипер Реала не сдержал эмоций и пустил слезу. прикрыв лицо рукой.

Лунин не сдержал эмоций во время минуты молчания / Скриншот с видео

Ранее сообщали, что организаторы Уимблдона отреагировали на гибель Диогу Жоты и Андре Силвы в ДТП. Теннисистам позволили нарушить многовековую традицию турнира.