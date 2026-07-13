На сайте Argentina Out запустили соответствующую петицию – и она стала безумно популярной. Организаторы даже смогли повысить цель по количеству подписей, пишет 24 Канал.

Могут ли Аргентину дисквалифицировать с чемпионата мира?

В тексте петиции авторы предлагают признать, что ФИФА и арбитры действуют предвзято по отношению к действующим чемпионам мира, а особенно к их капитану и лидеру Лионелю Месси.

Почему остальному миру приходится соревноваться, если победитель уже заранее определен? Исключите Аргентину из чемпионата мира и дайте всем остальным честный шанс на победу,

– звучит призыв на сайте.

По состоянию на утро 13 июля с таким предложением согласились уже 3 миллиона 600 тысяч футбольных болельщиков. Изначально планировалось собрать 2 миллиона подписей за дисквалификацию Аргентины, но на волне популярности цель повысили до 5 миллионов.

Очевидно, что никакого влияния на ФИФА этот электронный документ не окажет – но он демонстрирует, что немало фанатов и ценителей игры номер один действительно раздражены тем, как на Мундиале способствуют тому, чтобы Месси и компания защитили титул.

Действительно ли Аргентине помогают на чемпионате мира?

Разговоры о том, что судьи настроены на победу Аргентины, начались еще с первого тура группового этапа, когда Месси не был удален за грубый фол в матче против Алжира, что позволило ему сделать хет-трик.

Громкий скандал сопровождал матч с Египтом в 1/8 финала, где "альбиселесте" оказались в шаге от вылета, но совершили камбэк. Египтяне утверждали, что у них украли победу, поскольку арбитр из Франции с помощью ВАР принял ряд спорных решений. Глава комитета судейства ФИФА Пьерлуиджи Коллина впоследствии публично защищал работу рефери в этом матче.

Также не без обвинений в предвзятости прошел и четвертьфинал Аргентина – Швейцария, где европейцы вынуждены были с 72-й минуты играть в меньшинстве из-за удаления Эмболо за вторую желтую карточку за симуляцию, которую показали только после просмотра ВАР.