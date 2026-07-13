На сайті Argentina Out запустили відповідну петицію – і вона стала шалено популярна. Організатори навіть змогли підняти мету щодо кількості підписів, пише 24 Канал.

Чи можуть Аргентину дискваліфікувати з Мундіалю?

У тексті петиції автори пропонують визнати, що ФІФА та арбітри діють упереджено щодо чинних чемпіонів світу, а особливо їхнього капітана і лідера Ліонеля Мессі.

Чому решта світу мають змагатися, коли переможець вже заздалегідь визначений? Виженіть Аргентину з чемпіонату світу і дайте усім іншим чесний шанс на перемогу,

– лунає заклик на сайті.

Станом на ранок 13 липня з такою пропозицією погодилися вже 3 мільйони 600 тисяч вболівальників футболу. Спершу планувалося, що за дискваліфікацію Аргентини зберуть 2 мільйони підписів, але на хвилі популярності мету підняли до 5 мільйонів.

Очевидно, що впливу на ФІФА цей електронний документ не матиме – але він демонструє, що чимало фанів і поціновувачів гри номер один справді роздратовані тим, як на Мундіалі сприяють тому, щоб Мессі і компанія захистили титул.

Чи справді Аргентину тягнуть на чемпіонаті світу?

Розмови про те, що судді налаштовані на перемогу Аргентини, почалися ще з першого туру групового етапу, коли Мессі не був вилучений за грубий фол у матчі проти Алжиру, що дозволило йому зробити хет-трик.

Гучний скандал супроводжував матч з Єгиптом в 1/8 фіналу, де "альбіселесте" опинилися за крок до вильоту, але здійснили камбек. Єгиптяни переконували, що в них вкрали перемогу, бо арбітр із Франції за допомогою ВАР ухвалив низку суперечливих рішень. Голова комітету суддівства ФІФА П'єрлуїджі Колліна згодом публічно захищав роботу рефері в цьому матчі.

Так само не без звинувачень в упередженості відбувся і чвертьфінал Аргентина – Швейцарія, де європейці змушені були з 72-ої хвилини грати в меншості через вилучення Емболо з другою жовтою карткою за симуляцію, яку показали тільки після перегляду ВАР.