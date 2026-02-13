Шлемы вверх: украинские саночники мощно поддержали дисквалифицированного Гераскевича

Сборная Украины продолжает выступления на зимних Олимпийских играх-2026. Наша страна отправила на соревнования в Милан 46 атлетов.

В четверг, 12 февраля, состоялись соревнования по санному спорту. Украинцы выступили в эстафете, которая состояла из четырех этапов, сообщает 24 Канал.

Как саночники поддержали Гераскевича?

В состав нашей команды вошли Юлианна Туницкая, Андрей Мандзий, Александра Мох, Елена Стецькив, Богдан Бабура и Игорь Гой. "Сине-желтым" удалось показать достойный результат.

Украина финишировала на шестом месте. После соревнования наши спортсмены провели акцию поддержки в адрес Владислава Гераскевича, который пострадал от позорного решения МОК.

Скелетониста отстранили от соревнований накануне первого заезда. Наши саночники стали на одно колено и подняли вверх свои шлемы в поддержку Владислава.

Сборная Украины по санному спорту поддержала Гераскевича: смотреть видео

Напомним, что причиной для отстранения Гераскевича стал "шлем памяти". На нем изображены фото 24-х спортсменов, которых Россия убила во время войны в Украине.

Владислав надевал этот шлем на тренировки, но МОК запретила выходить в нем на соревнования. Украинец отказался выполнять скандальное решение, за что был недопущен к заездам.

