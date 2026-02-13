Шлемы вверх: украинские саночники мощно поддержали дисквалифицированного Гераскевича
- Украинская сборная по санному спорту поддержала дисквалифицированного Владислава Гераскевича.
- Скелетониста отстранили от участия в зимних Олимпийских играх-2026 из-за "шлема памяти".
Сборная Украины продолжает выступления на зимних Олимпийских играх-2026. Наша страна отправила на соревнования в Милан 46 атлетов.
В четверг, 12 февраля, состоялись соревнования по санному спорту. Украинцы выступили в эстафете, которая состояла из четырех этапов, сообщает 24 Канал.
Как саночники поддержали Гераскевича?
В состав нашей команды вошли Юлианна Туницкая, Андрей Мандзий, Александра Мох, Елена Стецькив, Богдан Бабура и Игорь Гой. "Сине-желтым" удалось показать достойный результат.
Украина финишировала на шестом месте. После соревнования наши спортсмены провели акцию поддержки в адрес Владислава Гераскевича, который пострадал от позорного решения МОК.
Скелетониста отстранили от соревнований накануне первого заезда. Наши саночники стали на одно колено и подняли вверх свои шлемы в поддержку Владислава.
Сборная Украины по санному спорту поддержала Гераскевича: смотреть видео
Напомним, что причиной для отстранения Гераскевича стал "шлем памяти". На нем изображены фото 24-х спортсменов, которых Россия убила во время войны в Украине.
Владислав надевал этот шлем на тренировки, но МОК запретила выходить в нем на соревнования. Украинец отказался выполнять скандальное решение, за что был недопущен к заездам.
Детали скандала вокруг Гераскевича: что известно?
- Владислав был знаменосцем Украины на церемонии открытия зимней Олимпиады-2026. Парень всегда был известен своей патриотической позицией и активно отстаивал интересы Украины в войне против России.
- Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение МОК. Заседание назначено на утро 13 февраля, тогда как в этот же день вечером пройдут последние заезды по скелетону.
- Ранее скелетонист заявлял, что хочет продать "шлем памяти" на аукционе. К слову, Владимир Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы, сообщает сайт Президента Украины.