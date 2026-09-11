У россиян будет четыре места в еврокубках после окончания войны против Украины. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Что известно о возвращении России в Лигу чемпионов
Пресс-служба главного руководящего органа континента опубликовала документ, в котором говорится о количестве клубов из России, которые могут быть допущены к еврокубкам в сезоне 2027/28.
По предварительному плану, из этой страны могут быть допущены четыре команды к международным соревнованиям. Чемпион начнет свое участие с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Обладатель Кубка – на аналогичном этапе в Лиге Европы.
А вот серебряный и бронзовый призеры, которые, вероятно, будут играть в Лиге конференций, – со второго отборочного раунда.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Правда, пока документ носит предварительный характер. Окончательное распределение путевок по лигам опубликуют позже, и команды из России окажутся там только при условии, что действующее отстранение будет отменено.
Вернут ли россиян в футбол сейчас
Отметим, что в августе президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что российские взрослые команды вернутся на международную арену только после окончания войны против Украины.
Также в прошлом месяце в результате вражеского обстрела пострадал стадион "Черноморец" в Одессе. На эту ситуацию отреагировали в УАФ.