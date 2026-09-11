У россиян будет четыре места в еврокубках после окончания войны против Украины. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Что известно о возвращении России в Лигу чемпионов

Пресс-служба главного руководящего органа континента опубликовала документ, в котором говорится о количестве клубов из России, которые могут быть допущены к еврокубкам в сезоне 2027/28.

По предварительному плану, из этой страны могут быть допущены четыре команды к международным соревнованиям. Чемпион начнет свое участие с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Обладатель Кубка – на аналогичном этапе в Лиге Европы.

А вот серебряный и бронзовый призеры, которые, вероятно, будут играть в Лиге конференций, – со второго отборочного раунда.

Правда, пока документ носит предварительный характер. Окончательное распределение путевок по лигам опубликуют позже, и команды из России окажутся там только при условии, что действующее отстранение будет отменено.

Вернут ли россиян в футбол сейчас

Отметим, что в августе президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что российские взрослые команды вернутся на международную арену только после окончания войны против Украины.

Также в прошлом месяце в результате вражеского обстрела пострадал стадион "Черноморец" в Одессе. На эту ситуацию отреагировали в УАФ.