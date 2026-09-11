Росіяни матимуть чотири місця у єврокубках після завершення війни проти України. Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.
Що відомо про повернення Росії у Лігу чемпіонів
Пресслужба головного керівного органу на континенті опублікувала документ, в якому йдеться про кількість клубів з Росії, які можуть бути допущеними до єврокубків у сезоні 2027/28.
За попереднім планом, з цієї країни можуть допустити чотири команди у міжнародні змагання. Чемпіон розпочинатиме свою участь з першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Володар Кубка – на аналогічному етапі у Лізі Європи.
А ось срібний та бронзовий призери, які, імовірно, гратимуть у Лізі конференцій – з другого відбіркового раунду.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Щоправда, поки документ має попередній характер. Фінальний розподіл перепусток по лігам опублікують пізніше і колективи з Росії опиняться там лише за умови, що чинне відсторонення скасують.
Чи повернуть росіян у футбол зараз
Зазначимо, що у серпні президент УЄФА Александер Чеферін говорив, що російські дорослі команди повернуть на міжнародну арену лише після кінця війни проти України.
Також минулого місяця у наслідок ворожого обстрілу постраждав стадіон "Чорноморець" в Одесі. На цю ситуацію відреагували в УАФ.