Легенда сборной Англии и владелец клуба "Интер Майами" во время чемпионата мира заработал половину всего гонорара "Фурии Рохи". При этом сэр Дэвид имел возможность наслаждаться матчами в компании супруги, сидя в VIP-ложе, пишет 24 Канал.

Сколько денег получил Дэвид Бекхэм за ЧМ-2026

Эксперты подсчитали, что банковские счета Бекхэма за более чем месяц проведения в Соединенных Штатах матчей чемпионата мира должны были пополниться примерно на 22 миллиона евро или 24 миллиона долларов.

Источниками этого дохода в основном стали медиа-активность и рекламные контракты. Во время "Мундиаля" сэр Дэвид выступал в роли посла, был телеэкспертом для нескольких спортивных СМИ, а также выполнял обязательства по демонстрации продукции больших брендов-спонсоров.

Сколько принесло Бекхэму выступление Месси на чемпионате мира

Еще одна прибыльная статья дохода для Бекхэма – это выход Лионеля Месси в финал чемпионата.

ФИФА обязана выплачивать клубам компенсацию за каждый день, проведенный футболистом по контракту в расположении его национальной сборной. Во время Мундиаля сумма составляла 4300 евро в день.

Поскольку Месси прошел весь турнирный путь, то бюджет "Интера" из Майами благодаря аргентинцу пополнился как минимум на 150–200 тысяч евро.