Легенда збірної Англії та власник клубу Інтер Маямі під час Мундіалю заробив половину всього гонорару "Фурії Рохи". При цьому сер Девід мав можливість насолоджуватися матчами в компанії дружини, сидячи у ВІП-ложі, пише 24 Канал.

Скільки грошей отримав Девід Бекхем за ЧС-2026

Експерти порахували, що банківські рахунки Бекхема за понад місяць проведення у Сполучених Штатах матчів чемпіонату світу мали поповнитися приблизно на 22 мільйони євро або ж 24 мільйони доларів.

Джерелами цього доходу в основному стали медіаактивності та рекламні контракти. Під час Мундіалю сер Девід виступав в ролі амбасадора, був телеекспертом для кількох спортивних ЗМІ, а також виконував зобов'язання щодо демонстрації продукції великих брендів-спонсорів.

Скільки приніс Бекхему виступ Мессі на чемпіонаті світу

Ще одна прибуткова стаття для Бекхема – це потрапляння Ліонеля Мессі до фіналу чемпіонату.

ФІФА зобов'язана виплачувати клубам компенсацію за кожен день, проведений футболістом на контракті у розташуванні його національної збірної. Під час Мундіалю сума складала 4300 євро на день.

Оскільки Мессі пройшов увесь турнірний шлях, то бюджет Інтера з Маямі завдяки аргентинцю поповнився на мінімум 150-200 тисяч євро.