Александр Усик единственный боксер в истории, который трижды становился абсолютом. Накануне в битве за это звание он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.

Сейчас немало экспертов и фанатов оценивают боксерское наследие украинца и сравнивают его с легендами прошлого. Своим мнением относительно действующего короля хевивейта поделился и Дэвид Хэй, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Stomping Ground.

Читайте также "Демография бокса изменилась": почему Усик может потерять звание абсолюта

От какого качества Усика в восторге британец?

Бывший чемпион мира отдал должное Александру Усику. Он признался, что его больше всего поражает в успехе украинского бойца.

Знаете, что в Усике удивляет больше всего? Я просто не понимаю, как он постоянно становится все лучше и лучше. Он перешел в супертяжи, выступает в не естественном для себя весе. И это действительно истощает, но он все равно добивается результата,

– сказал Хэй.

Отметим, что Александр Усик поднялся в хевивейт в 2019 году. Всего он провел на профессиональном уровне 24 боя, в которых одержал все победы.

К слову. Пока неизвестно, кто станет следующим соперником украинца. Ожидается, что он проведет еще один поединок, после чего повесит перчатки на гвоздь.

Напомним, что накануне Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик. Он вспомнил историю, которая произошла перед первым боем украинца с Энтони Джошуа.