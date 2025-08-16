Олександр Усик – єдиний боксер в історії, який тричі ставав абсолютом. Напередодні в битві за це звання він нокаутував британця Даніеля Дюбуа.

Наразі чимало експертів і фанатів оцінюють боксерську спадщину українця та порівнюють його з легендами минулого. Своєю думкою щодо чинного короля хевівейту поділився й Девід Хей, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

Читайте також "Демографія боксу змінилася": чому Усик може втратити звання абсолюта

Від якої якості Усика в захваті британець?

Колишній чемпіон світу віддав належне Олександру Усику. Він зізнався, що його найбільше вражає в успіху українського бійця.

Знаєте, що в Усику дивує найбільше? Я просто не розумію, як він постійно стає все кращим і кращим. Він перейшов у супертяжі, виступає у не природній для себе вазі. І це дійсно виснажує, але він все одно добивається результату,

– сказав Хей.

Зазначимо, що Олександр Усик піднявся у хевівейт у 2019 році. Всього він провів на професійному рівні 24 бої, у яких здобув усі перемоги.

До слова. Наразі невідомо, хто стане наступним суперником українця. Очікується, що він проведе ще один поєдинок, після чого повісить рукавички на цвях.

Нагадаємо, що напередодні Дерек Чісора розповів, чим його вразив Олександр Усик. Він пригадав історію, яка сталася перед першим боєм українця з Ентоні Джошуа.