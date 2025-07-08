Даниэль Дюбуа в очередной раз высказался о реванше с Александром Усиком. Британский боксер уверен в своей победе, а также назвал слабое место украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Дюбуа рассказал, как побьет Усика

Даниэль Дюбуа считает, что его проиграли в первом бою против Александра Усика. Британский боксер считает, что в том поединке точно попал в корпус украинца.

"Динамит" отметил, что отрабатывал в тренировочном лагере удары по телу. По словам боксера, слабое место Короля хевивейта, это панчи по корпусу.

Слабое место? Возможно, да. Кажется, он несколько раз падал от ударов по корпусу. Так что такая слабость точно есть. В этот раз я собираюсь отдать все, чтобы точно свалить его,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Звездные боксеры встретятся в адской битве на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщали, что Жан Беленюк сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа, который состоится в Великобритании. Олимпийский чемпион заявил, что ему не понравился первый бой.