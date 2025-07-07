Жан Беленюк не остался в стороне и решил поговорить о реванше Усик – Дюбуа. Олимпийский чемпион сделал прогноз на самую ожидаемую битву года, сообщает 24 канал со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина".

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Кто победит в реванше Усик – Дюбуа

Жан Беленюк заявил, что Александр Усик значительно превосходит своего соперника Даниэля Дюбуа в навыках и мастерстве. По его мнению, на украинского чемпиона может повлиять его возраст, но британец вряд ли этим воспользуется.

Беленюк считает, что Усик подобно первому бою заставит драться Дюбуа по своему сценарию. Олимпийский чемпион не понимает, чем сможет поразить британский боксер после прошлого поединка.

Возможно, он стал увереннее после того, как неожиданно победил нокаутом Джошуа. В первом бою Усик просто издевался над Дюбуа. Единственное, чем британец себе помогал – это тем, что бил ниже пояса. Первый бой мне не очень понравился, потому что уровень Дюбуа тогда не дотягивал до уровня Усика. Сейчас возраст играет против Александра и в пользу Дюбуа, поэтому, возможно, бой будет более конкурентным, но все равно – Усик фаворит,

– сказал Беленюк.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа должен состояться 19 июля 2025 года. Историческое событие будет принимать легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщалось о том, что Спенсер Оливер сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший чемпион Европы безапелляционно назвал победителя боя.