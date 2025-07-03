За это звание будут драться Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Своим мнением относительно предстоящего поединка поделился бывший чемпион Европы в легчайшем весе Спенсер Оливер, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Прогноз на бой Усик – Дюбуа от Оливера

Эксперт высказал довольно непопулярное мнение. Он считает, что британец осуществит апсет в реванше и станет новым абсолютным чемпионом мира:

Даниэль Дюбуа победит Александра Усика. Я знаю Дюбуа, видел, как он работает, и знаю, над чем они работают в тактическом плане. В 2023 году они казались достаточно далекими друг от друга, Усик тогда был на несколько лиг впереди Дюбуа. Но Усик не стал намного лучше после боя с Даниэлем. Нет признаков ухудшения, но Дюбуа – это другой человек с другим характером после того первого боя.

Также специалист отдельно отметил возможное влияние на украинца двух боев с Тайсоном Фьюри. Он считает, что они забрали в Усика много сил, что может сыграть свою роль.

"Два поединка с Фьюри добавили Усику много километров на счетчик, а Дюбуа с тех пор значительно улучшился физически и психологически. Это будет совсем другой бой, чем первый, я ставлю на Дюбуа", – сказал Оливер.

Справка. Впервые Усик и Дюбуа дрались 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что накануне в команде Александра Усика рассказали, как готовятся к бою с "Динамитом".