Жан Беленюк не залишився осторонь та вирішив поговорити про реванш Усик – Дюбуа. Олімпійський чемпіон зробив прогноз на найочікуванішу битву року, повідомляє 24 канал із посиланням на "Спорт-Експрес Україна".

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Хто переможе у реванші Усик – Дюбуа

Жан Беленюк заявив, що Олександр Усик значно переважає свого суперника Даніеля Дюбуа в навичках та майстерності. На його думку, на українського чемпіона може вплинути його вік, але британець навряд чи цим скористається.

Беленюк вважає, що Усик подібно до першого бою змусить битись Дюбуа за своїм сценарієм. Олімпійський чемпіон не розуміє, чим зможе вразити британський боксер після минулого поєдинку.

Можливо, він став впевненішим після того, як несподівано переміг нокаутом Джошуа. У першому бою Усик просто знущався з Дюбуа. Єдине, чим британець собі допомагав – це тим, що бив нижче поясу. Перший бій мені не дуже сподобався, бо рівень Дюбуа тоді не дотягував до рівня Усика. Зараз вік грає проти Олександра і на користь Дюбуа, тому, можливо, бій буде більш конкурентним, але все одно – Усик фаворит,

– сказав Беленюк.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа має відбутись 19 липня 2025 року. Історичну подію прийматиме легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли про те, що Спенсер Олівер зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній чемпіон Європи безапеляційно назвав переможця бою.