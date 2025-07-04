Український боксер Олександр Гриців в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу виділив переваги Олександра Усика та Даніеля Дюбуа напередодні їх реваншу. 26-річний боєць наголосив на "брудному" стилі ведення бою "Динаміта".

Цікаво "Хочу його здивувати апсетом": український боксер зазіхнув на бій з наступником Усика

Переваги Усика та Дюбуа

Гриців навів приклад бою Дюбуа проти хорвата Філіпа Хрговича. У тому поєдинку британець усіма методами здобув переможний результат.

Усик – це боксерське IQ, а перевага Дюбуа – груба фізична сила. Наголошу, брудна сила. Даніель буде брудно боксувати: бити головою, по потилиці, в клінчі виламувати руки. Британець із тих боксерів, які настільки сильні, що аж дурні. І він це буде використовувати у реванші. Можна тільки пригадати його брудний бій Дюбуа проти Філіпа Хрговича,

– заявив Гриців.

Нагадаємо, що по ходу п'ятого раунду першого бою Дюбуа пробив нижче пояса Усику. Хоча досі вважає, що його удар був за усіма правилами боксу, а Олександр просто увімкнув симуляцію, аби відпочити на ринзі. До слова, українець, якого цей удар розізлив, таки довів бій до перемоги, яку оформив технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Також Гриців, який раніше зробив прогноз на бій, висловив свою думку щодо розірвання співпраці Усика із промоутером Олександром Красюком. На його думку, їх робота вже давно йшла до завершення. За його словами, Красюк допоміг Усику стати тим, ким він є зараз, наголосивши на впливовості українського промоутера у світі боксу.