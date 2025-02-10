Олимпийский призер дал точный прогноз на битву Дюбуа – Паркер

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде состоится грандиозный вечер бокса. Одним из его главных событий станет титульный бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

Это будет вторая защита пояса IBF для "Динамита". Последний раз он выходил на ринг в сентябре 2024 года, когда деклассировал Энтони Джошуа нокаутом уже в пятом раунде.

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Прогноз от Прайса

Новозеландец имел несколько большую паузу. Он не выходил на ринг с марта после победы над Чжаном Чжилеем.

Своим мнением относительно предстоящего поединка поделился бывший британский супертяжеловес Дэвид Прайс, который выигрывал "бронзу" на Олимпиаде-2008. Он считает, что оба боксера являются качественными бойцами, но предпочтение отдает своему земляку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing UK.

"Это будет отличный бой. Дюбуа одержит победу в поздних раундах, поскольку он слишком мощный и агрессивный для Паркера. Джозеф демонстрирует качественный бокс под руководством Энди Ли и имеет несколько весомых побед, в частности над Деонтеем Уайлдером и Чжаном Чжилеем.

Паркер сейчас в хорошей форме, но, к сожалению для него, Дюбуа находится в еще лучшей. Именно поэтому в этом поединке я отдаю предпочтение Дюбуа", – сказал Прайс.

К слову. Ожидается, что победитель этой битвы станет следующим соперником Александра Усика. На кону потенциального мегафайта будет статус абсолюта в хевивейте.

Напомним, что ранее прогноз на поединок Дюбуа – Паркер сделал Александр Красюк. Промоутер Александра Усика считает фаворитом новозеландского бойца.