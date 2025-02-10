Британский ветеран в Манчестере смог одолеть своего шведского соперника единогласным решением судей. Он еще до этого поединка анонсировал, что больше не будет выходить на ринг в Великобритании, а следующая битва должна стать последней в его карьере.

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Английский боксер полутяжелого веса Энтони Ярд поделился своим мнением относительно того, как красиво мог бы уйти из бокса Дерек Чисора. Он хотел бы увидеть реванш "Del Boy" – Александр Усик, который состоится в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

Я бы хотел увидеть бой Чисоры с Усиком. Если он больше не подерется в Великобритании, то тогда с Усиком в Украине. Это был бы огромный бой благодаря их образам. Они оба приятные ребята, оба дерутся ради фанатов и себя,

– сказал Ярд.

Если же этого не произойдет, то Энтони Ярд считает, что Дерек Чисора должен провести поединок против ноунейма, чтобы уверенной победой попрощаться с боксом.

К слову. Александр Усик и Дерек Чисора дрались в октябре 2020 года. Тогда украинец победил единогласным решением судей.

Напомним, что после победы над Отто Валлином "Del Boy" устроил перформанс с выбором своего соперника на юбилейный бой. Среди трех претендентов, которых выбирали фанаты, был и Александр Усик.