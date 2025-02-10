Британський ветеран у Манчестері зміг здолати свого шведського суперника одноголосим рішенням суддів. Він ще до цього поєдинку анонсував, що більше не виходитиме на ринг у Великій Британії, а наступна битва має стати останньою в його кар'єрі.

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Цікава пропозиція

Англійський боксер напівважкої ваги Ентоні Ярд поділився своєю думкою щодо того, як красиво міг би піти з боксу Дерек Чісора. Він хотів би побачити реванш "Del Boy" – Олександр Усик, який відбудеться в Україні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing News.

Я б хотів побачити бій Чісори з Усиком. Якщо він більше не поб'ється у Великій Британії, то тоді з Усиком в Україні. Це був би величезний бій завдяки їхнім образам. Вони обидва приємні хлопці, обидва б’ються заради фанатів і себе,

– сказав Ярд.

Якщо ж цього не станеться, то Ентоні Ярд вважає, що Дерек Чісора має провести поєдинок проти ноунейма, щоб упевненою перемогою попрощатися з боксом.

До слова. Олександр Усик і Дерек Чісора билися у жовтні 2020 року. Тоді українець переміг одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що після перемоги над Отто Валліном "Del Boy" влаштував перформанс із вибором свого суперника на ювілейний бій. Серед трьох претендентів, яких обирали фанати, був й Олександр Усик.