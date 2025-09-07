Британский боксер Даниэль Дюбуа не собирается завершать карьеру после разгромного поражения в бою за абсолют с Александром Усиком. "Динамиту" готовят большой мегафайт с восходящей звездой хевивейта.

Промоутер Фрэнк Уоррен анонсировал эпическую битву с участием Даниэля Дюбуа. Следующим соперником "Динамта" станет обладатель титулов WBA International и WBO Inter-Continental в супертяжелом весе Мозес Итаума, пишет 24 Канал со ссылкой на SkySport.

Когда состоится бой Дюбуа – Итаума?

Уоррен пока не объявил точной даты поединка Дюбуа – Итаума. Ожидается, что бой двух суперзвезд хевивейта может состояться в декабре 2025 года. Об этом ранее обмолвился советник Даниэля.

Даниэлю всего 27 лет. Все бои еще впереди. Даниэль должен возродиться, вернуться на ринг, показать, на что он способен, и его предстоящий бой с Мозесом будет грандиозным,

– заявил Уоррен.

Напомним, что в предыдущем поединке Даниэль Дюбуа потерпел поражение от Александра Усика. Украинский чемпион нокаутировал британца в пятом раунде и второй раз стал абсолютом.

Почему Итауму называют наследником "Железного Майка"?

Британскому боксеру Мозесу Итауме всего 20 лет.

На профессиональном ринге он провел 13 поединков, которые завершились в его пользу. Причем в 11 боях Итаума одержал досрочные победы.

Британец имел все шансы стать самым молодым чемпионом мира в хевивейте, побив рекорд Майка Тайсона. Однако пока проспекту не организовали чемпионский бой.

Итауму часто сравнивают с "Железным Майком" за его агрессивный стиль в ринге и молниеносные сокрушительные удары.

В последнем поединке Итаума за две минуты эффектно нокаутировал Диллиана Уайта, завладев титулами чемпиона мира по версиям WBO Inter-Continental и WBA International.

