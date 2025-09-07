Британський боксер Даніель Дюбуа не збирається завершувати кар'єру після розгромної поразки в бою за абсолют з Олександром Усиком. "Динаміту" готують великий мегафайт з висхідною зіркою хевівейту.

Промоутер Френк Воррен анонсував епічну битву за участю Даніеля Дюбуа. Наступним суперником "Динамта" стане володар титулів WBA International і WBO Inter-Continental у суперважкій вазі Мозес Ітаума, пише 24 Канал з посиланням на SkySport.

Читайте також "Ми побачили іншу сторону Усика": чим українець здивував Дюбуа в реванші

Коли відбудеться бій Дюбуа – Ітаума?

Воррен наразі не оголосив точної дати поєдинку Дюбуа – Ітаума. Очікується, що бій двох суперзірок хевівейту може відбутися у грудні 2025 року. Про це раніше обмовився радник Даніеля.

Даніелю лише 27 років. Усі бої ще попереду. Даніель повинен відродитися, повернутися на ринг, показати, на що він здатний, і його майбутній бій з Мозесом буде грандіозним,

– заявив Воррен.

Нагадаємо, що у попередньому поєдинку Даніель Дюбуа зазнав поразки від Олександра Усика. Український чемпіон нокаутував британця у п'ятому раунді та друге став абсолютом.

Чому Ітауму називають спадкоємцем "Залізного Майка"?

Британському боксеру Мозесу Ітаумі лише 20 років.

На професійному рингу він провів 13 поєдинків, які завершилися на його користь. При чому в 11 боях Ітаума здобув дострокові перемоги.

Британець мав усі шанси стати наймолодшим чемпіоном світу в хевівейті, побивши рекорд Майка Тайсона. Проте наразі проспекту не організували чемпіонський бій.

Ітауму часто порівнюють із "Залізним Майком" за його агресивний стиль у ринзі та блискавичні нищівні удари.

В останньому поєдинку Ітаума за дві хвилини ефектно нокаутував Ділліана Вайта, заволодівши титулами чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International.

Раніше повідомлялося, куди зник Даніель Дюбуа після нокауту від Олександра Усика.