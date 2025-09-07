Промоутер Френк Воррен анонсував епічну битву за участю Даніеля Дюбуа. Наступним суперником "Динамта" стане володар титулів WBA International і WBO Inter-Continental у суперважкій вазі Мозес Ітаума, пише 24 Канал з посиланням на SkySport.
Коли відбудеться бій Дюбуа – Ітаума?
Воррен наразі не оголосив точної дати поєдинку Дюбуа – Ітаума. Очікується, що бій двох суперзірок хевівейту може відбутися у грудні 2025 року. Про це раніше обмовився радник Даніеля.
Даніелю лише 27 років. Усі бої ще попереду. Даніель повинен відродитися, повернутися на ринг, показати, на що він здатний, і його майбутній бій з Мозесом буде грандіозним,
– заявив Воррен.
Нагадаємо, що у попередньому поєдинку Даніель Дюбуа зазнав поразки від Олександра Усика. Український чемпіон нокаутував британця у п'ятому раунді та друге став абсолютом.
Чому Ітауму називають спадкоємцем "Залізного Майка"?
- Британському боксеру Мозесу Ітаумі лише 20 років.
- На професійному рингу він провів 13 поєдинків, які завершилися на його користь. При чому в 11 боях Ітаума здобув дострокові перемоги.
- Британець мав усі шанси стати наймолодшим чемпіоном світу в хевівейті, побивши рекорд Майка Тайсона. Проте наразі проспекту не організували чемпіонський бій.
- Ітауму часто порівнюють із "Залізним Майком" за його агресивний стиль у ринзі та блискавичні нищівні удари.
- В останньому поєдинку Ітаума за дві хвилини ефектно нокаутував Ділліана Вайта, заволодівши титулами чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International.
