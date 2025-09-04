Цю подію досі активно обговорює боксерська спільнота. Напередодні про той поєдинок, висловився Адам Бут, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT Boxing.

Як Бут прокоментував перемогу Усика над Дюбуа?

Британський тренер розповів, завдяки чому українець зміг здобути таку переконливу перемогу. Він вважає, що чинний король хевівейту зумів здивувати "Динаміта" агресією, не дозволивши Дюбуа діяти першим номером.

"На мій погляд, Усик у реванші з Дюбуа виглядав навіть сильнішим, ніж у їхньому першому бою. Він розумів, що Даніель намагатиметься діяти агресивніше, і сам додав у цьому аспекті.

Ми побачили іншу сторону Олександра, якої раніше не спостерігали. Усик знав, що Дюбуа – великий і потужний боксер, і якщо не змусити його поважати суперника, той буде тільки набирати впевненість. Вважаю, Усик провів чудовий поєдинок", – сказав Бут.

Довідка. Реванш Усик – Дюбуа відбувся 19 липня в Лондоні. В ньому українець здобув перемогу нокаутом у п'ятому раунді, до того відправивши британця також в нокдаун.

Нагадаємо, що наразі Усик відпочиває після битви за абсолют. Нещодавно він провів благодійну вечерю, де збирали кошти на допомогу дітям, які залишилися без батьків через війну.

Що відомо про наступний бій Усика?