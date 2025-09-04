Это событие до сих пор активно обсуждает боксерское сообщество. Накануне о том поединке, высказался Адам Бут, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT Boxing.

Как Бут прокомментировал победу Усика над Дюбуа?

Британский тренер рассказал, благодаря чему украинец смог одержать такую убедительную победу. Он считает, что действующий король хевивейта сумел удивить "Динамита" агрессией, не позволив Дюбуа действовать первым номером.

"На мой взгляд, Усик в реванше с Дюбуа выглядел даже сильнее, чем в их первом бою. Он понимал, что Даниэль будет пытаться действовать агрессивнее, и сам добавил в этом аспекте.

Мы увидели другую сторону Александра, которой раньше не наблюдали. Усик знал, что Дюбуа – большой и мощный боксер, и если не заставить его уважать соперника, тот будет только набирать уверенность. Считаю, Усик провел замечательный поединок", – сказал Бут.

Справка. Реванш Усик – Дюбуа состоялся 19 июля в Лондоне. В нем украинец одержал победу нокаутом в пятом раунде, до того отправив британца также в нокдаун.

Напомним, что сейчас Усик отдыхает после битвы за абсолют. Недавно он провел благотворительный ужин, где собирали средства на помощь детям, которые остались без родителей из-за войны.

Что известно о следующем бое Усика?