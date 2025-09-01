Пока неизвестно, кто станет его следующим соперником, но с высокой вероятностью этот бой будет последним для украинца на профи-ринге. Уже немало боксеров заявили о желании подраться с действующим абсолютом и накануне такую инициативу высказал еще один именитый боец, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Читайте также Усик может потерять статус абсолюта из-за танца на сцене с Дорофеевой

Кто хотел бы провести бой с Усиком?

Чемпион мира в крузервейте по версии IBF Джей Опетая хотел бы разделить ринг с Александром Усиком. Ради этого поединка он даже готов сменить весовую категорию.

"Единственный, ради кого я готов подняться в супертяжелый дивизион – это Александр Усик. Почему бы я выбрал драться против Усика? Александр – на вершине горы.

Он номер один во всех рейтингах pound-for-pound. Мегафайт с Александром это именно тот бой, от которого не откажешься в любом случае", – сказал Опетая.

Справка. Последний раз Александр Усик выходил на ринг 19 июля. Он нокаутировал Даниэля Дюбуа и стал первым 3-кратным абсолютом в истории бокса.

Напомним, что накануне Спенсер Браун назвал бойца, который должен стать последним соперником в карьере украинского чемпиона.

Что известно о Джее Опетае?