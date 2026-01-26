"Ничего не работает": чемпион мира высказался о трансфере Забарного в ПСЖ
- Илья Забарный стал одним из самых дорогих защитников в истории футбола после перехода в ПСЖ перед сезоном-2025/2026.
- Чемпион мира Кристоф Дюгарри выразил разочарование летними подписаниями ПСЖ, в частности Забарным и Люкой Шевалье, которые пока не оправдывают ожиданий.
Перед началом сезона-2025/2026 французский ПСЖ подписал Илью Забарного. Он стал одним из самых дорогих защитников в истории футбола.
Украинец со старта начал иметь стабильную игровую практику, однако за это время получал и немало критики. Своим мнением о трансфере 23-летнего футболиста поделился Кристоф Дюгарри, который становился чемпионом мира-1998 в составе сборной Франции, сообщает Planete PSG.
Читайте также Малиновский отметился фантастическим голом в чемпионате Италии
Что сказал Дюгарри о Забарном?
Бывший форвард Барселоны считает, что в целом летние подписания парижан пока разочаровывают не только фанатов, но и спортивного директора и тренера действующих победителей Лиги чемпионов. По словам француза, Забарный и основной голкипер Люка Шевалье не усилили ПСЖ и пока не оправдывают ожиданий от себя.
Они подписали двух игроков, чтобы встроить их в пазл, но ничего не работает. Сейчас Луиш Кампуш и Луис Энрике разочарованы в Забарном и Шевалье. Они не ожидали, что те будут на таком уровне на данном этапе сезона. Думаю, они надеялись, что дела пойдут немного лучше. Сейчас я думаю, что Луиш Кампуш ошибся,
– сказал Дюгарри.
Отметим, что оба игрока почти в каждом матче появляются на поле. В последнем поединке ПСЖ против Осера они вышли в основном составе и помогли команде одержать победу со счетом 1:0.
После этой встречи подопечные Энрике вернули себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. Свою следующую игру они проведут 28 января в Лиге чемпионов.
Что известно о карьере Забарного в ПСЖ?
Илья перешел в ПСЖ из английского Борнмута летом 2025 года за 63 миллиона евро.
Украинец провел 24 матча за парижан во всех турнирах, забив один гол (данные Transfermarkt).
Он уже выиграл с ПСЖ Межконтинентальный кубок и Суперкубок Франции.