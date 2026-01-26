"Ничего не работает": чемпион мира высказался о трансфере Забарного в ПСЖ

Перед началом сезона-2025/2026 французский ПСЖ подписал Илью Забарного. Он стал одним из самых дорогих защитников в истории футбола.

Украинец со старта начал иметь стабильную игровую практику, однако за это время получал и немало критики. Своим мнением о трансфере 23-летнего футболиста поделился Кристоф Дюгарри, который становился чемпионом мира-1998 в составе сборной Франции, сообщает Planete PSG.

Что сказал Дюгарри о Забарном?

Бывший форвард Барселоны считает, что в целом летние подписания парижан пока разочаровывают не только фанатов, но и спортивного директора и тренера действующих победителей Лиги чемпионов. По словам француза, Забарный и основной голкипер Люка Шевалье не усилили ПСЖ и пока не оправдывают ожиданий от себя.

Они подписали двух игроков, чтобы встроить их в пазл, но ничего не работает. Сейчас Луиш Кампуш и Луис Энрике разочарованы в Забарном и Шевалье. Они не ожидали, что те будут на таком уровне на данном этапе сезона. Думаю, они надеялись, что дела пойдут немного лучше. Сейчас я думаю, что Луиш Кампуш ошибся,

– сказал Дюгарри.

Отметим, что оба игрока почти в каждом матче появляются на поле. В последнем поединке ПСЖ против Осера они вышли в основном составе и помогли команде одержать победу со счетом 1:0.

После этой встречи подопечные Энрике вернули себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. Свою следующую игру они проведут 28 января в Лиге чемпионов.

Что известно о карьере Забарного в ПСЖ?