Українець зі старту почав мати стабільну ігрову практику, проте за цей час отримував і чимало критики. Своєю думкою про трансфер 23-річного футболіста поділився Крістоф Дюгаррі, який ставав чемпіоном світу-1998 у складі збірної Франції, повідомляє Planete PSG.

Що сказав Дюгаррі про Забарного?

Колишній форвард Барселони вважає, що загалом літні підписання парижан поки розчаровують не тільки фанатів, а й спортивного директора та тренера чинних переможців Ліги чемпіонів. За словами француза, Забарний та основний голкіпер Люка Шевальє не посилили ПСЖ і поки не виправдовують очікувань від себе.

Вони підписали двох гравців, щоб вбудувати їх у пазл, але нічого не працює. Наразі Луїш Кампуш і Луїс Енріке розчаровані в Забарному та Шевальє. Вони не очікували, що ті будуть на такому рівні на даному етапі сезону. Думаю, вони сподівалися, що справи підуть трохи краще. Зараз я думаю, що Луїш Кампуш помилився,

– сказав Дюгаррі.

Зазначимо, що обидва гравці майже в кожному матчі з'являються на полі. В останньому поєдинку ПСЖ проти Осера вони вийшли в основному складі та допомогли команді здобути перемогу з рахунком 1:0.

Після цієї зустрічі підопічні Енріке повернули собі лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Свою наступну гру вони проведуть 28 січня у Лізі чемпіонів.

Що відомо про кар'єру Забарного у ПСЖ?