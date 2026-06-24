По информации кипрского инсайдерского проекта This is Mappa, Чигринский возглавит команду из элитного дивизиона чемпионата островного государства. Только вот речь идет о ФК "Красава", корни которого уходят в страну-агрессора.

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Что известно о назначении Чигринского тренером ФК "Красава"?

Кандидатуру украинца продвигал лично президент кипрского клуба, бывший российский футболист и блогер Евгений Савин. Инсайдеры утверждают, что переговоры между руководством клуба и Чигринским уже состоялись, и бывший защитник "Шахтера" и "Барселоны" дал принципиальное согласие возглавить команду.

Как клуб "Красава" связан с Россией?

Клуб с таким названием был основан в 2021 году в стране-агрессоре, он выступал на уровне третьего по рангу дивизиона российского футбола.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения Евгений Савин покинул Россию и перенес свой бренд на Кипр, где выкупил один из клубов низших лиг, переименовав его в "Красава-Ипсонас".

В сезоне 2025/2026 годов ФК "Красава" впервые сыграл в высшем дивизионе кипрского чемпионата. Среди восьми клубов команда заняла четвёртое место.

Евгений Савин утверждает, что из-за своей почти жесткой антивоенной позиции был вынужден уехать из России из-за уголовного преследования, связанного с тем, что брал интервью у украинских футболистов. В публикациях его блога наши соотечественники рассказывали правду о том, что происходит в Украине.

Чем известен Дмитрий Чигринский?

Защитник провел 29 матчей за национальную сборную Украины, был в заявке на чемпионат мира-2026, но не сыграл там ни одного матча.

На клубном уровне он становился победителем Кубка УЕФА и многократным чемпионом Украины в составе "Шахтера", а также чемпионом Испании и Греции в составе "Барселоны" и АЕКа соответственно.