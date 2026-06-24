За інформацією кіпрського інсайдерського проєкту This is Mappa, Чигринський очолюватиме команду з елітного дивізіону чемпіонату острівної країни. Тільки от йдеться про ФК Красава, коріння якого у країні-агресорі.

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Що відомо про призначення Чигринського тренером ФК Красава?

Кандидатуру українця просував особисто президент кіпрського колективу, колишній російський футболіст і блогер Євген Савін. Інсайдери переконують, що переговори між керівництвом клубу та Чигринським вже відбулися, і колишній захисник Шахтаря і Барселони дав принципову згоду очолити команду.

Як клуб Красава пов'язаний з Росією?

Клуб під такою назвою було засновано у 2021 році в країні-агресорі, він виступав на рівні третього за рангом дивізіону російського футболу.

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Євген Савін полишив Росію і переніс свій бренд на Кіпр, де викупив один з клубів нижчих ліг, перейменувавши його на Красава-Іпсонас.

У сезоні 2025/2026 років ФК Красава вперше зіграв у найвищому дивізіоні кіпрського чемпіонату. Серед восьми клубів команда посіла четверту сходинку.

Євген Савін стверджує, що має жорстку антивоєнну позицію і був змушений поїхати з Росії через кримінальне переслідування, пов'язане з тим, що брав інтерв'ю в українських футболістів. У випусках його блогу наші співвітчизники розповідали правду про те, що відбувається в Україні.

Чим відомий Дмитро Чигринський?

Захисник має 29 матчів за національну збірну України, був у заявці на чемпіонат світу-2026, але не зіграв там жодної гри.

На клубному рівні ставав переможцем Кубка УЄФА і багаторазовим чемпіоном України із Шахтарем, а також чемпіоном Іспанії та Греції у складі Барселони і АЕКа відповідно.