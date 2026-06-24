39-летний Дмитрий Чигринский в прошлом году начал тренерскую карьеру, заняв должность помощника тренера в греческом "Арисе". Теперь ходят слухи, что бывшего защитника прочат на пост главного тренера –, но украинцам вряд ли понравится его новое место работы.

По информации кипрского инсайдерского проекта This is Mappa, Чигринский возглавит команду из элитного дивизиона чемпионата островного государства. Только вот речь идет о ФК "Красава", корни которого уходят в страну-агрессора.

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Что известно о назначении Чигринского тренером ФК "Красава"?

Кандидатуру украинца продвигал лично президент кипрского клуба, бывший российский футболист и блогер Евгений Савин. Инсайдеры утверждают, что переговоры между руководством клуба и Чигринским уже состоялись, и бывший защитник "Шахтера" и "Барселоны" дал принципиальное согласие возглавить команду.

Как клуб "Красава" связан с Россией?

Клуб с таким названием был основан в 2021 году в стране-агрессоре, он выступал на уровне третьего по рангу дивизиона российского футбола.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения Евгений Савин покинул Россию и перенес свой бренд на Кипр, где выкупил один из клубов низших лиг, переименовав его в "Красава-Ипсонас".

В сезоне 2025/2026 годов ФК "Красава" впервые сыграл в высшем дивизионе кипрского чемпионата. Среди восьми клубов команда заняла четвёртое место.

Евгений Савин утверждает, что из-за своей почти жесткой антивоенной позиции был вынужден уехать из России из-за уголовного преследования, связанного с тем, что брал интервью у украинских футболистов. В публикациях его блога наши соотечественники рассказывали правду о том, что происходит в Украине.

Чем известен Дмитрий Чигринский?

Защитник провел 29 матчей за национальную сборную Украины, был в заявке на чемпионат мира-2026, но не сыграл там ни одного матча.

На клубном уровне он становился победителем Кубка УЕФА и многократным чемпионом Украины в составе "Шахтера", а также чемпионом Испании и Греции в составе "Барселоны" и АЕКа соответственно.