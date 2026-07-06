После одного из самых успешных периодов в истории украинского хоккея национальная сборная сменит тренерский штаб. Федерация хоккея Украины на своем сайте официально подтвердила прекращение сотрудничества с Дмитрием Христичем и его помощниками, которые работали со сборной в течение последних трех лет.

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Почему не договорились с Христичем?

Президент Федерации хоккея Украины Сергей Мазур сообщил, что срок действия контрактов тренерского штаба во главе с Дмитрием Христичем истек после сезона 2025/2026. Федерация предложила тренерам продолжить сотрудничество, однако стороны не смогли согласовать условия нового соглашения.

По словам Мазура, руководство федерации сделало все возможное, чтобы сохранить тренерский штаб, который добился выдающихся результатов в чрезвычайно сложных для страны условиях.

Я искренне благодарен Дмитрию Христичу и его ассистентам за работу, которую они проделали в течение трех лет, подняв национальную сборную Украины из Дивизиона IB в элиту мирового хоккея. Дмитрий Христич, Олег Шафаренко и Игорь Карпенко золотыми буквами вписали свои имена в историю украинского хоккея,

– заявил Сергей Мазур.

Вероятно, препятствием для подписания нового контракта стал финансовый вопрос. Дмитрий Христич и Олег Шафаренко хотели получить в новом соглашении лучшие условия оплаты труда с учетом того, чего они смогли достичь со сборной.

Кто может возглавить сборную Украины?

Под руководством Дмитрия Христича сборная Украины прошла путь от Дивизиона IB до элиты мирового хоккея. Историческое повышение в классе стало одним из величайших достижений команды за годы независимости.

По информации "Суспильне Спорт", одним из главных кандидатов на должность нового наставника является Александр Бобкин. Также среди претендентов называют Руслана Борисенко. Оба специалиста в настоящее время работают со сборной Украины U-18.

Новому тренерскому штабу придется сразу решать сверхсложную задачу. Уже в сезоне 2026/2027 национальная команда будет выступать в элитном дивизионе чемпионата мира, где украинцев ждут сильнейшие хоккейные сборные планеты.