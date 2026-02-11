Главная надежда Украины на Олимпиаде-2026: кто является основным претендентом на медаль
- На зимних Олимпийских играх в Италии Украину представляют 9 фристайлистов, среди которых в лыжной акробатике будут соревноваться Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк и Максим Кузнецов.
- Дмитрий Котовский является одним из претендентов на медаль, занимая 4 место в общем зачете Кубка мира по лыжной акробатике этого сезона, благодаря победе на канадском этапе с его коронным прыжком "Ураган".
В Италии продолжаются зимние Олимпийские игры. Украина представлена на главных соревнованиях четырехлетия 46-ю атлетами, которые соревнуются в одиннадцати видах спорта.
Фристайл для Украины – традиционно главная медальная надежда на зимних Играх. На последних двух Олимпиадах только в этом виде спорта наш Александр Абраменко боролся за награды, поэтому перед стартом соревнований в лыжной акробатике к украинским фристайлистам приковано особое внимание, передает 24 Канал.
Кто представляет Украину во фристайле на Олимпиаде-2026?
На зимних Олимпийских играх в Италии Украину представляют 9 фристайлистов – восемь в лыжной акробатике, а также Екатерина Коцар в соревнованиях по биг-эйру и слоупстайлу.
В мужской лыжной акробатике на Олимпиаде выступят украинцы Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов и Дмитрий Котовский.
Лидер сборной Украины по фристайлу Дмитрий Котовский перед Олимпиадой-2026/Фото Федерация лыжного спорта
Женская часть команды представлена Оксаной Яцюк, Нелли Попович, Ангелиной Брыкиной и Дианой Яблонской. Последняя является самой молодой спортсменкой сборной Украины на Олимпийских играх.
Квалификационные индивидуальные выступления в лыжной акробатике на Олимпиаде стартуют 17 февраля, командные – 21 февраля.
Успехи фристайлистов этого сезона
В течение сезона 2025/2026 украинские мужчины демонстрировали высокие результаты и периодически поднимались на подиум этапов Кубка мира.
Первым в этом сезоне на высшей ступеньке пьедестала оказался Александр Окипнюк, победивший на этапе в финской Руке. В дальнейшем уроженец Берегово занимал места не выше 26-го, но за плечами спортсмена уже есть значительный опыт выступлений в международных соревнованиях. На Олимпиаде-2022 Окипнюк занял 9 место.
Для Максима Кузнецова и Яна Гаврюка это будут первые Олимпийские игры. 22-летний Кузнецов в этом сезоне дважды попадал в топ-10 на этапах Кубка мира, а 19-летний Гаврюк удивил всех, заняв второе место на соревнованиях в Лейк-Плэсиде.
Ян Гаврюк выполняет "серебряный" прыжок на этапе в США/Фото AP
В женской команде по лыжной акробатике результаты скромнее, однако Ангелина Брыкина в паре с Александром Окипнюком и Дмитрием Котовским в прошлом году завоевала "серебро" в смешанных командных соревнованиях на чемпионате мира.
Главное медальное ожидание и надежда на "ураган" Котовского
24-летний ривненчанин Дмитрий Котовский – один из реальных претендентов на получение олимпийской награды. Для него это вторая Олимпиада в карьере. На предыдущих Играх в Пекине Котовский не смог преодолеть квалификацию и занял 15 место.
Как рассказала "Сфера-ТВ" директор спортшколы, в которой начинал заниматься фристайлом Дмитрий, тогда спортсмену помешала болезнь. Однако сейчас он полон сил и амбиций показать свой максимум.
В общем зачете на этапах Кубка мира по лыжной акробатике этого сезона Котовский занимает 4 место, уступая лишь китайцам. В его активе победа на канадском этапе 6 января этого года. В суперфинале он безупречно выполнил свой коронный сверхсложный прыжок "Ураган" (тройное сальто с пятью винтами), получив 131,56 балла.
Как Украина получала медали во фристайле на предыдущих Олимпиадах?
- Все медальные успехи Украины во фристайле на Олимпийских играх связаны с Александром Абраменко. На Олимпиаде в Пхенчхане-2018 он получил золотую награду, а через четыре года, на Играх в Пекине добавил в свою коллекцию "серебро".
- Воспитанники украинской школы фристайла, уроженцы Ровно Антон Кушнир и Алла Цупер становились олимпийскими чемпионами в лыжной акробатике в составе сборной Беларуси на Олимпиаде-2014 в Сочи, пишет БелТА.
- Главным тренером сборной Украины по фристайлу является участник трех зимних Олимпийских игр Энвер Аблаев. Именно под его руководством сине-желтые добывали свои единственные награды на двух последних Олимпиадах.