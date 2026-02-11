Главная надежда Украины на Олимпиаде-2026: кто является основным претендентом на медаль

В Италии продолжаются зимние Олимпийские игры. Украина представлена на главных соревнованиях четырехлетия 46-ю атлетами, которые соревнуются в одиннадцати видах спорта.

Фристайл для Украины – традиционно главная медальная надежда на зимних Играх. На последних двух Олимпиадах только в этом виде спорта наш Александр Абраменко боролся за награды, поэтому перед стартом соревнований в лыжной акробатике к украинским фристайлистам приковано особое внимание, передает 24 Канал.

Кто представляет Украину во фристайле на Олимпиаде-2026?

На зимних Олимпийских играх в Италии Украину представляют 9 фристайлистов – восемь в лыжной акробатике, а также Екатерина Коцар в соревнованиях по биг-эйру и слоупстайлу.

В мужской лыжной акробатике на Олимпиаде выступят украинцы Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов и Дмитрий Котовский.



Лидер сборной Украины по фристайлу Дмитрий Котовский перед Олимпиадой-2026/Фото Федерация лыжного спорта

Женская часть команды представлена Оксаной Яцюк, Нелли Попович, Ангелиной Брыкиной и Дианой Яблонской. Последняя является самой молодой спортсменкой сборной Украины на Олимпийских играх.

Квалификационные индивидуальные выступления в лыжной акробатике на Олимпиаде стартуют 17 февраля, командные – 21 февраля.

Успехи фристайлистов этого сезона

В течение сезона 2025/2026 украинские мужчины демонстрировали высокие результаты и периодически поднимались на подиум этапов Кубка мира.

Первым в этом сезоне на высшей ступеньке пьедестала оказался Александр Окипнюк, победивший на этапе в финской Руке. В дальнейшем уроженец Берегово занимал места не выше 26-го, но за плечами спортсмена уже есть значительный опыт выступлений в международных соревнованиях. На Олимпиаде-2022 Окипнюк занял 9 место.

Для Максима Кузнецова и Яна Гаврюка это будут первые Олимпийские игры. 22-летний Кузнецов в этом сезоне дважды попадал в топ-10 на этапах Кубка мира, а 19-летний Гаврюк удивил всех, заняв второе место на соревнованиях в Лейк-Плэсиде.



Ян Гаврюк выполняет "серебряный" прыжок на этапе в США/Фото AP

В женской команде по лыжной акробатике результаты скромнее, однако Ангелина Брыкина в паре с Александром Окипнюком и Дмитрием Котовским в прошлом году завоевала "серебро" в смешанных командных соревнованиях на чемпионате мира.

Главное медальное ожидание и надежда на "ураган" Котовского

24-летний ривненчанин Дмитрий Котовский – один из реальных претендентов на получение олимпийской награды. Для него это вторая Олимпиада в карьере. На предыдущих Играх в Пекине Котовский не смог преодолеть квалификацию и занял 15 место.

Как рассказала "Сфера-ТВ" директор спортшколы, в которой начинал заниматься фристайлом Дмитрий, тогда спортсмену помешала болезнь. Однако сейчас он полон сил и амбиций показать свой максимум.

В общем зачете на этапах Кубка мира по лыжной акробатике этого сезона Котовский занимает 4 место, уступая лишь китайцам. В его активе победа на канадском этапе 6 января этого года. В суперфинале он безупречно выполнил свой коронный сверхсложный прыжок "Ураган" (тройное сальто с пятью винтами), получив 131,56 балла.

Победный прыжок Котовского на этапе Кубка мира в Канаде: смотреть видео

