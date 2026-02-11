Фристайл для України – традиційно головне медальне сподівання на зимових Іграх. На останніх двох Олімпіадах лише в цьому виді спорту наш Олександр Абраменко виборював нагороди, відтак перед стартом змагань у лижній акробатиці до українських фристайлістів прикута особлива увага, передає 24 Канал.
Хто представляє Україну у фристайлі на Олімпіаді-2026?
На зимових Олімпійських іграх в Італії Україну представляють 9 фристайлістів – восьмеро у лижній акробатиці, а також Катерина Коцар у змаганнях з біг-ейру та слоупстайлу.
У чоловічій лижній акробатиці на Олімпіаді виступлять українці Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов та Дмитро Котовський.
Лідер збірної України з фристайлу Дмитро Котовський перед Олімпіадою-2026/Фото Федерація лижного спорту
Жіноча частина команди представлена Оксаною Яцюк, Неллі Попович, Ангеліною Брикіною та Діаною Яблонською. Остання є наймолодшою спортсменкою збірної України на Олімпійських іграх.
Кваліфікаційні індивідуальні виступи у лижній акробатиці на Олімпіаді стартують 17 лютого, командні – 21 лютого.
Успіхи фристайлістів цього сезону
Упродовж сезону 2025/2026 українські чоловіки демонстрували високі результати і періодично піднімалися на подіум етапів Кубка світу.
Першим у цьому сезоні на найвищій сходинці п’єдесталу опинився Олександр Окіпнюк, який переміг на етапі у фінській Руці. Надалі уродженець Берегова посідав місця не вище 26-го, але за плечима спортсмена вже є значний досвід виступів у міжнародних змаганнях. На Олімпіаді-2022 Окіпнюк посів 9 місце.
Для Максима Кузнєцова та Яна Гаврюка це будуть перші Олімпійські ігри. 22-річний Кузнєцов цього сезону двічі потрапляв у топ-10 на етапах Кубка світу, а 19-річний Гаврюк здивував усіх, посівши друге місце на змаганнях у Лейк-Плесіді.
Ян Гаврюк виконує "срібний" стрибок на етапі в США/Фото AP
У жіночій команді з лижної акробатики результати скромніші, однак Ангеліна Брикіна в парі з Олександром Окіпнюком та Дмитром Котовським минулого року виборола "срібло" у змішаних командних змаганнях на чемпіонаті світу.
Головне медальне сподівання та надія на "ураган" Котовського
24-річний рівнянин Дмитро Котовський – один із реальних претендентів на здобуття олімпійської нагороди. Для нього це друга Олімпіада в кар'єрі. На попередніх Іграх у Пекіні Котовський не зміг подолати кваліфікацію і посів 15 місце.
Як розповіла "Сфера-ТВ" директорка спортшколи, в якій починав займатися фристайлом Дмитро, тоді спортсмену завадила хвороба. Однак зараз він сповнений сил та амбіцій показати свій максимум.
У загальному заліку на етапах Кубка світу з лижної акробатики цього сезону Котовський посідає 4 місце, поступаючись лише китайцям. В його активі перемога на канадському етапі 6 січня цього року. У суперфіналі він бездоганно виконав свій коронний надскладний стрибок "Ураган" (потрійне сальто з п'ятьма гвинтами), отримавши 131,56 бала.
Переможний стрибок Котовського на етапі Кубка світу в Канаді: дивитися відео
Як Україна здобувала медалі у фристайлі на попередніх Олімпіадах?
Усі медальні успіхи України у фристайлі на Олімпійських іграх пов'язані з Олександром Абраменком. На Олімпіаді у Пхьончхані-2018 він здобув золоту нагороду, а за чотири роки, на Іграх у Пекіні додав у свою колекцію "срібло".
Вихованці української школи фристайлу, уродженці Рівного Антон Кушнір та Алла Цупер ставали олімпійськими чемпіонами у лижній акробатиці в складі збірної Білорусі на Олімпіаді-2014 в Сочі, пише БелТА.
Головним тренером збірної України з фристайлу є учасник трьох зимових Олімпійських ігор Енвер Аблаєв. Саме під його керівництвом синьо-жовті здобували свої єдині нагороди на двох останніх Олімпіадах.