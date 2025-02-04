Наша диаспора в Турции: Трабзонспор хочет подписать третьего игрока Шахтера и сборной Украины

Середняк турецкого чемпионата решил усилить состав благодаря игрокам из УПЛ. Особое внимание Трабзонспор уделяет Шахтеру, у которого купил уже двух футболистов.

Донецкий Шахтер неплохо заработал на продаже игроков в зимнее трансферное окно. "Горняки" смогли выручить около 18 миллионов евро за трансферы Келси, Зубкова и Сикана.

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Опять хотят "горняка"

Последние двое стали игроками Трабзонспора. Похоже, что турецкий клуб всерьез заинтересовался именно украинским рынком. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на 61medya, "бордово-синие" интересуются еще одним футболистом Шахтера.

Речь о полузащитнике Дмитрии Крыськиве. Ожидается, что донетчане рассмотрят предложение Трабзонспора, если сумма трансфера будет не ниже семи миллионов евро.

Именно в эту стоимость Transfermarkt и оценивает 24-летнего футболиста, у которого контракт с Шахтером до 2027 года. Дмитрий является воспитанником Шахтера, поиграв также в арендах за Мариуполь и Металлист 1925.

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В текущем сезоне Крыськив наиграл 23 матча за "горняков", оформив один гол и два ассиста. Также в октябре хавбек дебютировал за сборную Украины и уже провел за нее три игры.