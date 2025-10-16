Уроженец Одессы Дмитрий Парфенов на заре футбольной карьеры считался одним из самых больших талантов Украины. В сборной он играл с Андреем Шевченко, Александром Шовковским, а его самым лучшим другом был Сергей Ребров.

После завершения игровой карьеры Дмитрий Парфенов получил российский паспорт. 24 Канал подготовил материал об экс-футболисте, которого хотел видеть в киевском Динамо Валерий Лобановский.

Читайте также Спонсирует оккупантов, служит в НГУ: где сейчас игроки сборной Украины, которые играли в России

Как Парфенова напоили водкой с клофелином?

Дмитрий Парфенов родился 11 сентября 1974 года в Одессе. Футболом начал заниматься в школе местного Черноморца.

16-летним юношей Парфенов сыграл первые матчи за "моряков" в Кубке Советского Союза. А в первом историческом чемпионате Украины Дмитрий уже был крепким игроком основы одесситов. И это в 17 лет! Тогдашний тренер Черноморца Виктор Прокопенко доверил футбольному вундеркинду позицию правого защитника.

Благодаря выступлениям за одесскую команду завоевал первые трофеи – в 1992 и 1994 годах стал обладателем Кубка Украины. С "моряками" Парфенов дважды становился вице-чемпионом Украины и дважды выигрывал "бронзу".

Дмитрий Парфенов (справа) и Тимерлан Гусейнов в Черноморце / фото из открытых источников

В 1995 году с Парфеновым случился неприятный инцидент в родном городе. Его ограбили преступники, напоив водкой с клофелином. Вот как впоследствии вспоминал события сам Парфенов в интервью российскому Спорт-Экспрессу.

В два часа дня команду собирали на базе. А в двенадцать я заехал в церковь – перед каждым матчем старался там побывать. Потом вышел, сел в свой БМВ – и тут в машину влетели трое. Приставили нож к горлу: "Вперед!" Мы отъехали километров за тридцать от Одессы. Завернули в какой-то двор. Дальше они смешали клофелин с водкой – и заставили выпить,

– делился воспоминаниями Парфенов.

Через некоторое время Дмитрий проснулся без машины, денег и документов. После инцидента клуб выделил для Парфенова персонального охранника, а он уже через два дня провел матч чемпионата против львовских Карпат. Злоумышленников впоследствии поймали. Оказалось, что это были "гастролеры" из Приднестровья, которые частенько наведывались в Одессу.

Дружба с Ребровым и гонки по Киеву с милицией

Дмитрий Парфенов и Сергей Ребров подружились еще во время совместных выступлений за юношескую сборную СССР. Они были сверстниками и похожи по телосложению – оба по 1,70 метра роста.

Дмитрий Парфенов в сборной Украины / фото Getty Images

Сергей дружил с Дмитрием больше, чем со своими одноклубниками по киевскому Динамо. Об этом в интервью FanDay рассказывал ныне покойный отец главного тренера сборной Украины Станислав Иванович Ребров.

Ближайшими друзьями Сергея были Паша Шкапенко, который недавно умер, и Дима Парфенов из Одессы. Мы с женой даже с родителями Парфенова подружились,

– рассказывал отец Реброва.

Друзья встречались во время сборов молодежной и национальной сборной Украины, куда их обоих вызывали. В молодые годы Сергей Ребров любил быструю езду. Однажды ребята решили поиздеваться над киевской милицией.

"Сергей как раз купил "Астон Мартин". Милиция за нами гналась, а мы отрывались и ждали на повороте. Те вроде бы нагоняли – мы снова отрывались. Те плюнули, развернулись и поехали обратно. Мы поняли: это победа", – рассказывал Парфенов российскому Спорт-Экспрессу.

Ребров и Парфенов длительное время поддерживали дружеские отношения. В 2014 году, когда оба уже были тренерами, Сергей Станиславович делился со своим другом упражнениями, которые использовал во время работы в киевском Динамо. Однако последними годами публично они ни словом не упоминают друг друга.

Дмитрий Парфенов и Сергей Ребров / фото из российских СМИ

К слову. В составе сборной Украины Дмитрий Парфенов сыграл 18 матчей. В молодежной сборной одессит отыграл 23 поединка и забил 1 гол.

Отказал Лобановскому ради московского Спартака

Первую половину сезона-1997/98 Дмитрий Парфенов провел в Днепре. На тот момент защитник уже вызывался в главную сборную Украины. Тогдашний тренер киевского Динамо Валерий Лобановский пригласил защитника в свой клуб, где он должен был стать заменой Олегу Лужному. Четыре часа Дмитрия Парфенова уговаривал Георгий Суркис – президент Динамо. Затем футболист имел еще разговор с Валерием Лобановским. Однако в итоге одессит выбрал себе другой вариант развития карьеры.

Я сказал, что подумаю. Но в этот же вечер мне позвонил вице-президент Спартака Григорий Есауленко с предложением перейти к ним. И уже утром я был в Москве на подписании контракта. Несмотря на то, что в Киеве у меня множество друзей, как команде я всегда симпатизировал "красно-белым". Мне нравится спартаковская игровая философия,

– рассказывал российским СМИ Парфенов.

В Спартаке Парфенов провел восемь сезонов. В 2002 во время матча с московским Динамо ему сломали ногу. Очевидцы рассказывали, что хруст сломанных костей был слышен на весь стадион. Эта тяжелая травма сказалась на его дальнейшей карьере. Дмитрий потерял место в основе Спартака и фактически доигрывал в московском Динамо, Сатурне, Химках, киевском и тульском Арсеналах.

Дмитрий Парфенов в московском Спартаке / фото российских СМИ

Остался в России и отказался от украинского гражданства

В 2012 году Дмитрий Парфенов окончательно повесил бутсы на гвоздь. Тогда же он присоединился к тренерскому штабу юношеской сборной России. Параллельно бывший игрок "сине-желтых" отказался от украинского паспорта и получил российское гражданство.

Дмитрий Парфенов работал в сборной России / фото из российских СМИ

Еще в 2010 году в интервью российским СМИ Парфенов рассказывал, что свое будущее связывает исключительно с Москвой.

К Киеву никогда душа не лежала. Вообще этот город не понимаю. Приезжаю на пару дней к друзьям – Реброву, Ващуку – и домой. С Одессой – та же история. Друзей там практически не осталось, одни родственники. Если надолго задерживаюсь в родном городе – уже устаю,

– рассказывал Парфенов.

В России Парфенов тренировал команды Текстильщик из Иваново, Тосно, Урал, тульский Арсенал, московскую Родину (очень показательное название для бывшего украинца – 24 Канал).

Парфенов работает тренером в России / фото из российских СМИ

Последним его местом работы было московское Торпедо, откуда его уволили 15 октября 2025 года. На посту главного тренера он продержался месяц и два дня.

Что Парфенов говорил о войне в Украине?

У Дмитрия Парфенова в Украине остались родные и друзья. Несмотря на это он не комментирует агрессию России, ведь продолжает там жить. В отличие от своего земляка Андрея Воронина, который в начале полномасштабного вторжения покинул Москву, он не захотел покидать зону комфорта.

Еще в 2014 году он в духе российской пропаганды комментировал события на Майдане.

"Конечно, очень грустно, когда льется кровь. Необходимо найти более мирное решение проблемы. Примеры арабских революций показывают, что подобные меры ни к чему хорошему не приводят. В этих странах до сих пор сохраняется неразбериха", – рассказывал Парфенов российским Известиям.

Дмитрий Парфенов сыграл в пропагандистском матче / фото из российских СМИ

В 2023 году Парфенов принял участие в пропагандистском матче памяти бывшего футболиста Черноморца и Спартака Ильи Цымбаларя. Это мероприятие проходило в то время, когда Россия атаковала Одессу, где находится могила известного в прошлом футболиста.