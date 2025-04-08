Шахтер потерял основного голкипера на ответственные матчи чемпионата Украины

Команда Марино Пушича ведет борьбу за награды УПЛ и Кубок Украины. Однако ближайшие поединки "горняки" сыграют не в оптимальном составе.

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Дмитрий Ризнык получил мышечную травму. 26-летний футболист из-за повреждения пропустит две недели, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "горняков".

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Шанс для резервистов

Возвращение в строй основного голкипера ожидается 22 апреля. За это время Шахтер сыграет в чемпионате три поединка: против черкасского ЛНЗ (11 апреля) и Колоса (19 апреля), а также доиграет матч первого круга против Кривбасса (16 апреля), который из-за воздушной тревоги был остановлен в начале второго тайма.

В составе Шахтера есть три резервных голкипера, которые могут заменить Резника. Наибольшие шансы занять место в воротах имеет Кирилл Фесюн. Экс-вратарь Колоса летом стал игроком "горняков" и до сих пор не дебютировал за основу в официальных поединках.

Зато ожидается возвращение Ефима Конопли. Защитник Шахтера вернется к тренировкам в общей группе через неделю.

Справка. Дмитрий Ризнык в текущем сезоне сыграл 32 матча во всех турнирах и пропустил 32 мяча. В 14 поединках голкипер сохранил ворота "сухими".

После 23-х туров чемпионата Украины "горняки" идут на третьем месте турнирной таблицы (47 очков). Команда Марино Пушича отстает от Динамо на десять баллов, а от Александрии на шесть.

В полуфинале Кубка Украины Шахтер сыграет с житомирским Полесьем (23 апреля). Матч в Житомире начнется в 18:00.