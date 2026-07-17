Об этом 20-летний уроженец Закарпатья рассказал во время уличного интервью чешскому блогеру Петру Гавлику. Беседа состоялась в городе Брно.

Чем сейчас занимается Шепюк

По словам олимпийца, после завершения зимнего сезона он отправился на заработки, где сейчас выполняет физическую работу, в частности копает ямы.

Моя финансовая цель заключается в том, чтобы все, что я зарабатываю, вкладывать в спорт, чтобы зарабатывать спортом и не приходилось ходить на работу,

– отметил горнолыжник.

Спортсмен пояснил, почему горнолыжный спорт требует значительных финансовых затрат, поэтому ему приходится совмещать тренировки с физическим трудом.

Я украинский горнолыжник. Сейчас катаюсь со словацкой командой. Я выступал на прошлой Олимпиаде в Кортине. И мне приходится работать, потому что горнолыжный спорт – очень дорогой вид спорта,

– сказал Шепюк.

В ходе беседы блогер уточнил, действительно ли украинский олимпиец работает на стройке в Брно, на что спортсмен кратко ответил: "Да".

По словам Шепьюка, все заработанные средства он планирует инвестировать в подготовку к будущим стартам и развитие собственной спортивной карьеры.

Дмитрий стал лишь вторым в истории украинским горнолыжником после Николая Скрябина, который на Олимпийских играх 2006 года смог успешно завершить выступления во всех четырех индивидуальных дисциплинах на одной Олимпиаде.

В гигантском слаломе он финишировал 40-м, показав лучший результат среди украинских спортсменов в этой дисциплине за последние 20 лет. В слаломе Шепюк установил новый национальный рекорд, заняв 32-е место.

Во время Игр спортсмен также привлек внимание патриотическим поступком: после одного из стартов он продемонстрировал наклейку с надписью "Украинские герои с нами" в знак поддержки украинских военных и скелетониста Владислава Гераскевича, которому Международный олимпийский комитет запретил выступать в шлеме с изображениями погибших украинских спортсменов.