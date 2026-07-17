Про це 20-річний уродженець Закарпаття розповів під час вуличного інтерв'ю чеському блогеру Петру Гавліку. Розмова відбулася в місті Брно.

Чим зараз займається Шеп'юк

За словами олімпійця, після завершення зимового сезону він відправився на заробітки, де наразі виконує фізичну роботу, зокрема копає ями.

Моя фінансова мета полягає в тому, щоб усе, що я заробляю, вкладати у спорт, щоб заробляти спортом і не доводилося ходити на роботу,

– зазначив гірськолижник.

Спортсмен пояснив, що гірськолижний спорт потребує значних фінансових витрат, тому йому доводиться поєднувати тренування із фізичною працею.

Я український гірськолижник. Зараз їжджу зі словацькою командою. Я виступав на минулій Олімпіаді в Кортіні. І мені доводиться працювати, тому що гірськолижний спорт – дуже дорогий вид спорту,

– сказав Шеп'юк.

Під час розмови блогер уточнив, чи справді український олімпієць працює на будівництві в Брно, на що спортсмен коротко відповів: "Так".

За словами Шеп'юка, усі зароблені кошти він планує інвестувати у підготовку до майбутніх стартів і розвиток власної спортивної кар'єри.

Дмитро став лише другим в історії українським гірськолижником після Миколи Скрябіна, який на Олімпійських іграх 2006 року зміг успішно завершити виступи в усіх чотирьох особистих дисциплінах на одній Олімпіаді.

У гігантському слаломі він фінішував 40-м, показавши найкращий результат серед українських спортсменів у цій дисципліні за останні 20 років. У слаломі Шеп'юк встановив новий національний рекорд, посівши 32-ге місце.

Під час Ігор спортсмен також привернув увагу патріотичним вчинком: після одного зі стартів він продемонстрував наліпку з написом "Українські герої з нами" на знак підтримки українських військових і скелетоніста Владислава Гераскевича, якому Міжнародний олімпійський комітет заборонив виступати у шоломі із зображеннями загиблих українських спортсменів.