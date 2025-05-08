Россия посмеялась над Украиной после своего допуска к международным соревнованиям по фехтованию

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал недовольство украинцев относительно возвращения россиян на международные соревнования по фехтованию. Он довольно цинично высказался по этому поводу.

Российским и белорусским спортсменам разрешили снова выступать в командных международных соревнованиях по фехтованию. Они будут соревноваться в статусе "нейтральных".

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Как россияне отреагировали на недовольство украинцев

Дмитрий Васильев отметил, что в Украине стали осознавать, что не все так однозначно, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

"Во-первых, у других людей из других стран есть собственное мнение. Видимо, они умеют анализировать и делать выводы, которые просто не нравятся некоторым украинцам. Сами украинцы, наверное, стали осознавать, что не все так однозначно. Выражение "время лечит" здесь очень актуально. Через некоторое время вообще риторика изменится. Наступит время, когда ненавистники России будут говорить, что их обманули, а Россия – это вообще одна из лучших стран в мире, и они всегда нас любили. Это обязательно произойдет, но не прямо сейчас, хотя уже степень агрессии не такая, какой была год назад", – сказал бывший биатлонист.

Отметим, что последний раз сборная России участвовала в командных соревнованиях Евро по фехтованию в 2019 году, когда в частности выиграла три "золота", а именно в мужской шпаге, и в женской рапире и сабле.