Еще одним предателем пополнился сайт Миротворец. Экс-игрок сборной Украины Дмитрий Парфенов опозорил свою биографию поддержкой военной агрессии России.

Дмитрий Парфенов сыграл в пропагандистском матче в Московской области. Его участниками стали российские оккупанты из Отдельной дивизии имени Дзержинского, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Миротворец.

Как Парфенов пополнил сайт Миротворец?

Так называемый "матч героев" между ветеранами российского футбола и участниками российского вторжения состоялся 16 июня 2025 года в городе Балашиха. Кроме Парфенова в позорной акции засветились экс-голкипер киевского Динамо Александр Филимонов, бывший капитан московского Спартака Егор Титов, который ранее дружил с Владиславом Ващуком, Дмитрий Аленичев и другие.

Дмитрий Парфенов среди участников "матча героев" / фото с сайта Миротворец

Отметим, что на сайт Миротворец вносят лиц, которые сотрудничают со страной-агрессором, участвуют в вооруженных формированиях, распространяют враждебную пропаганду и совершают другие антиукраинские действия.

Что известно о Парфенове?