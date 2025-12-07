Колишнього футболіста збірної України включили до бази Миротворця
- Ексгравець збірної України Дмитро Парфьонов потрапив до бази Миротворця за підтримку російської агресії і участь у "матчі героїв" у Московській області.
- Парфьонов, який виступав за українські клуби та збірну, отримав російське громадянство і працює в тренерському штабі юнацької збірної Росії.
Ще одним зрадником поповнився сайт Миротворець. Ексгравець збірної України Дмитро Парфьонов зганьбив свою біографію підтримкою військової агресії Росії.
Дмитро Парфьонов зіграв у пропагандистському матчі у Московській області. Його учасниками стали російські окупанти з Окремої дивізії імені Дзержинського, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Миротворець.
Як Парфьонов поповнив сайт Миротворець?
Так званий "матч героїв" між ветеранами російського футболу та учасниками російського вторгнення відбувся 16 червня 2025 року у місті Балашиха. Окрім Парфьонова у ганебній акції засвітилися ексголкіпер київського Динамо Олександр Філімонов, колишній капітан московського Спартака Єгор Титов, який раніше товаришував з Владиславом Ващуком, Дмитро Аленічев та інші.
Дмитро Парфьонов серед учасників "матчу героїв" / фото з сайту Миротворець
Зазначимо, що до сайту Миротворець вносять осіб, які співпрацюють з країною-агресоркою, беруть участь у збройних формуваннях, поширюють ворожу пропаганду та вчиняють інші антиукраїнські дії.
Що відомо про Парфьонова?
- Вихованець одеського футболу в Україні виступав за Чорноморець, Дніпро, київський Арсенал. Парфьонов раніше товаришував із Сергієм Ребровим.
- За національну збірну України Парфьонов зіграв 18 поєдинків. Захисника у середині 90-х запрошував до київського Динамо Валерій Лобановський, але він обрав московський Спартак.
- У Росії виступав за московські Спартак і Динамо, Хімки, Сатурн, Арсенал Тула. По завершення ігрової кар'єри отримав російське громадянство та приєднався до тренерського штабу юнацької збірної Росії.
- За даними Transfermarkt, 1 грудня 2025 року Парфьонов очолив волгоградський Ротор, який виступає у російській Першій лізі.