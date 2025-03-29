Дом украинских теннисисток пострадал в результате российского обстрела
- Дом Людмилы и Надежды Киченок в Днепре пострадал от российского обстрела дронами, что повлекло разрушения.
- В результате обстрела в Днепре погибли четыре человека, 21 человек пострадал, поврежден гостинично-ресторанный комплекс, дома и автомобили.
Дом Людмилы и Надежды Киченок пострадал в результате удара России по Днепру. Многие люди пострадали из-за атаки дронов.
Вечером 28 марта российские войска обстреляли Днепр дронами. Известно о четырех погибших и 21 пострадавших в результате удара.
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Дом сестер Киченок пострадал
Дом, в котором сестры жили в Днепре, обстреляли. Из-за этого он подвергся разрушениям, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм сестер Киченок.
Дом, в котором я жила в Днепре, был обстрелян этой ночью... Много раненых, и мы еще не знаем, сколько погибших,
– написала Людмила Киченок.
Последствия удара по Днепру / Скриншот со страницы Людмилы Киченок
Отметим, что в результате удара горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Пострадали многоэтажки и 21 автомобиль.