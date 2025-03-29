Дом украинских теннисисток пострадал в результате российского обстрела

Дом Людмилы и Надежды Киченок пострадал в результате удара России по Днепру. Многие люди пострадали из-за атаки дронов.

Вечером 28 марта российские войска обстреляли Днепр дронами. Известно о четырех погибших и 21 пострадавших в результате удара.

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Дом сестер Киченок пострадал

Дом, в котором сестры жили в Днепре, обстреляли. Из-за этого он подвергся разрушениям, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм сестер Киченок.

Дом, в котором я жила в Днепре, был обстрелян этой ночью... Много раненых, и мы еще не знаем, сколько погибших,

– написала Людмила Киченок.



Последствия удара по Днепру / Скриншот со страницы Людмилы Киченок

Отметим, что в результате удара горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Пострадали многоэтажки и 21 автомобиль.