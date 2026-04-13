Ужасный инцидент всколыхнул футбольное сообщество Ганы и всего мира. Команда возвращалась после матча, когда попала под вооруженное нападение, информирует фейсбук-страница клуба.

Что известно о вооруженном нападении?

Инцидент произошел, когда игроки Берекум Челси возвращались с выездного поединка чемпионата Ганы. Неизвестные совершили вооруженное нападение на автобус команды.

В результате атаки смертельное ранение получил 20-летний нападающий Доминик Фримпонг. Футболист выступал за клуб в текущем сезоне и уже успел провести 13 матчей и забить 2 гола.

Футбольный мир в трауре

Трагедия вызвала широкий резонанс, ведь речь идет о безопасности спортсменов даже за пределами поля. Подобные инциденты в очередной раз поднимают вопрос защиты команд во время передвижений.

Гибель молодого игрока стала болезненным ударом для клуба и местного футбольного сообщества, которая потеряла перспективного футболиста в начале его карьеры.