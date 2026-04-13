Жахливий інцидент сколихнув футбольну спільноту Гани та всього світу. Команда поверталася після матчу, коли потрапила під озброєний напад, інформує фейсбук-сторінка клубу.

Що відомо про збройний напад?

Інцидент стався, коли гравці Берекум Челсі поверталися з виїзного поєдинку чемпіонату Гани. Невідомі здійснили збройний напад на автобус команди.

Унаслідок атаки смертельне поранення отримав 20-річний нападник Домінік Фрімпонг. Футболіст виступав за клуб у поточному сезоні та вже встиг провести 13 матчів і забити 2 голи.

Футбольний світ у жалобі

Трагедія викликала широкий резонанс, адже мова йде про безпеку спортсменів навіть поза межами поля. Подібні інциденти вкотре піднімають питання захисту команд під час пересувань.

Загибель молодого гравця стала болючим ударом для клубу та місцевої футбольної спільноти, яка втратила перспективного футболіста на початку його кар'єри.