Трамп и Путин объединились, чтобы победить Украину, – Гашек

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек прокомментировал действия президентов США и России. Он высказал свой прогноз.

Доминик Гашек считает, что лидерам двух государств не удастся заставить Украину капитулировать в ее оборонительной войне против России. Об этом легендарный хоккейный вратарь написал в соцсети Х.

Что Гашек имеет в виду

Так бывший спортсмен отреагировал на попытки президента США Дональда Трампа договориться с Россией о поставках дизельного топлива.

Гашек сравнил это с действиями нацистской Германии и СССР, которые в прошлом веке по пакту Молотова – Риббентропа разделили между собой территорию Польши.

Трамп и Путин объединились, чтобы победить Украину и разграбить ее территорию – так же, как Гитлер и Сталин объединились в 1939 году, чтобы захватить Польшу. Однако на этот раз результат будет совсем другим,

– написал Гашек.

Отметим, что Доминик Гашек является авторитетным голосом в спорте для аудитории США, Канады и западноевропейских стран. 61-летний чешский спортсмен провел 16 сезонов в НХЛ, где шесть раз признавался лучшим вратарем.

В составе сборной Чехии он завоевал "золото" ОИ-1998 и "бронзу" на Олимпиаде-2006. В 1998 году его признали лучшим вратарем турнира.

Как Доминик Гашек помогает Украине

С 2022 года он публично поддерживает нашу страну в ее борьбе. Впервые Доминик Гашек посетил украинские города в 2023 году.

Недавно экс-хоккеист призвал ужесточить спортивные санкции в адрес россиян после того, как Александр Овечкин принял участие в предвыборной кампании путинской партии "Единая Россия".

В августе легендарный чешский вратарь выразил благодарность украинской теннисистке Александре Олейниковой за ее вклад в поддержку Вооруженных Сил Украины.