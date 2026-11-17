Легендарный хоккеист Доминик Гашек уже не в первый раз раскритиковал очередное позорное заявление Трампа. Президент США снова наговорил глупостей о Путине.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Путин мог бы быть более жестким. Свое заявление бывший хоккеист опубликовал в социальной сети Х.

Что сказал Доминик Гашек

Гашек отметил, что, по словам Трампа, Путин – убийца, преступник и террорист – должен действовать "гораздо жестче". По его мнению, это очень похоже на то, что Трамп считает: Путин должен убивать еще больше людей на территории Украины и стремиться захватить еще больше земель.

А что насчет других территорий? Польши? Чехии? Аляски?

– заметил двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Свое заявление Гашек опубликовал на фоне того, что Трамп сказал, что, по его мнению, Путин немного отступает. По мнению президента США, Путин мог бы быть еще "жестче". Трамп считает, что Путин хочет, чтобы война закончилась.

Как Гашек ранее комментировал позорные заявления Трампа

Доминик Гашек неоднократно комментировал позорные заявления Трампа или его приспешников в отношении Путина. В частности, чешский хоккеист отреагировал на то, что Виткофф назвал Путина "гуманистом". Он назвал такой поступок спецпредставителя Трампа преступлением, поскольку это отбеливает все, что делает Путин.

А еще ранее легендарный вратарь НХЛ назвал Трампа сторонником преступников. Так он отреагировал на заявление президента США о том, что до сих пор Россия якобы "достаточно нормально обращалась с Украиной". Гашек сказал, что это демонстрирует позицию Трампа, который точно не стоит на стороне справедливости.