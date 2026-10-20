Возмущение чеха вызвали слова Дональда Трампа о том, что Россия якобы "достаточно нормально вела себя по отношению к Украине". В своих соцсетях Гашек назвал это заявление доказательством того, что президент США точно не на стороне справедливости, пишет 24 Канал.

Гашек обвинил Трампа в поддержке преступлений

Легенда НХЛ опубликовал фотографию, на которой запечатлен ужасающий кадр гибели младенца в коляске во время российского обстрела Харьковской области.

Гашек утверждает, что именно такие действия поддерживает президент Соединенных Штатов.

Сегодня мир и большинство людей в США уже не сомневаются в том, что Трамп стал сторонником самых гнусных преступников и преступлений,

– заявил бывший хоккеист.

Он также добавил, что Трамп якобы "считает преступления вполне нормальными, если они приносят выгоду ему лично".

Справка. Доминик Гашек – двукратный обладатель Кубка Стэнли, выступал за "Чикаго Блэкхокс", "Баффало Сэйбрз", "Детройт Ред Уингз" и "Оттава Сенаторс". Олимпийский чемпион Нагано 1998 года в составе сборной Чехии.

Как Гашек ранее высказывался о Трампе

Выдающийся спортсмен не впервые открыто критикует главу американской администрации за его скандальные инициативы и недостаточную поддержку Украины.

Ранее Гашек заявлял, что Трамп объединился с Путиным, чтобы победить Украину.

Также он призвал отстранить всех россиян от спорта после того, как Александр Овечкин принял участие в агитации за путинскую партию на "выборах".

Гашек осуждал разрешение россиянам участвовать в Паралимпийских играх на полноценной основе, называя это рекламой войны.